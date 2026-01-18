“Ripristinate il divieto di accattonaggio all’interno della città di Cagliari”: con questo appello i residenti di Stampace chiedono al Comune un intervento mirato e preciso per la sicurezza di cittadini e avventori, sotto i portici come nelle vie limitrofe che si snodano per il quartiere lo scenario è sempre lo stesso: persone che hanno bisogno di un aiuto concreto per combattere contro i demoni che li affliggono si rotolano in terra, si appoggiano ai muri di case e palazzi senza avere la consapevolezza che non è un wc oppure il menefreghismo prevale talmente tanto da far cadere ogni inibizione. Si ruba, si picchiano e qualcuno insulta i passanti anche lanciando oggetti: una situazione ben nota ma, ancora oggi, senza soluzioni concrete.

Il cuore dei residenti si stringe nel vedere persone che soffrono, ridotte a dormire in strada, che sia per scelta o per necessità, che barcollano poiché alterate da sostanze illecite o alcol.



La richiesta effettuata

"Chiediamo pertanto alle autorità competenti di riconsiderare questa decisione e di adottare misure più efficaci per affrontare la povertà e l'emarginazione", per togliere dalla strada chi soffre e che nemmeno comprende, forse, che ha bisogno di aiuto e "tutelare la sicurezza dei cittadini". Questa è la realtà, visibile a tutti, ripresa dai cellulari stretti in mano furtivamente per non farsi notare mentre cercano prove da mostrare al mondo. Perché convivere con queste situazioni di estremo disagio sociale non è semplice: sia dal punto di vista umano che igienico sanitario e dal punto di vista della sicurezza. La richiesta effettuata dai residenti non stona, dunque, con il fine, che è semplicemente quello di dare dignità a chi vive in strada. Un compito delle istituzioni, non dei cittadini impotenti che non possono far altro che mettere in evidenza le problematiche che vivono quotidianamente.