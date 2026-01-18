È accaduto “nella strada bianca di via Sinnai (la strada che collega Mara a Sinnai) per rientrare a Maracalagonis, il fatto risale al 24 novembre, e sono state avvisate le forze dell’ordine”.

“Mentre (la vittima) si stava incamminando nella strada bianca per andare verso Sinnai, ha incontrato due individui a piedi di spalle vestiti di scuro che si dirigevano anch’essi verso Sinnai.

Al rientro (circa due ore dopo) ha capito che erano gli stessi perché dopo che una persona è stata aggredita e derubata, mentre scappavano a piedi li ha visti di spalle capendo che erano gli stessi che ha incontrato di spalle all’andata.

Il giorno aveva smesso di piovere da circa venti minuti, di conseguenza non è possibile che fossero individui provenienti a piedi da molto lontano, altrimenti sarebbero stati bagnati fradici e non avrebbe visto mezzi di trasporto nelle vicinanze, né all’andata né al ritorno.

Purtroppo non sono stati visti i volti e nemmeno sentito le voci degli aggressori”.

Un appello viene rivolto ai cittadini: “In caso percorriate quella strada (o nelle vicinanze o nel paese in generale) e notate degli individui col volto coperto che tentano di avvicinarvi, oltre ad allontanarvi, avvisate immediatamente le forze dell’ordine”.