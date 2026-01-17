Cagliari-Juventus 1-0, rossoblù semplicemente eroici: eurogol di Mazzitelli, 19 corner non bastano alla Signora.Storica vittoria del Cagliari di Pisacane contro la Juventus: decide un tiro al volo di Mazzitelli, la difesa rossoblù chiude ogni spazio per 95 minuti, Yldiz centra un palo e Spalletti si dispera. Un tiro un gol, ma un successo ottenuto grazie a un sacrificio immenso della difesa che chiude ogni varco mandando in bambola la Juventus. Pisacane gioca alla vecchia maniera, stile anni 70: tutti dietro in area di rigore, un bunker che però nel corso dei minuti diventa perfetto, togliendo ossigeno alla Juventus che gira quasi sempre a vuoto. Spalletti a fine gara fa i complimemti al coraggio del Cagliari, accusando i suoi di avere avuto troppa frenesia in attacco. Va ammesso che la Juventus ha avuto il 78 per cento del possesso palla, ha creato tantissimo, ma ha pagato la scarsa lucidità di David e Openda su tutti. Il Cagliari è stato eroico soprattutto in difesa: partita da incorniciare per Mina Luperto, buona anche la prova di Ze Pedro. Tre punti fondamentali per entrambe le squadre: il Cagliari va a quota 22 con otto punti di vantaggio sulla zona calda, la Juventus dice probabilmente addio al sogno scudetto e va a meno dieci dalla capolista Inter.