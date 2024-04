Cagliari, si apre una profonda voragine in via della Pineta: “Mia moglie stava per finirci dentro con l’auto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura in via della Pineta a Cagliari per una voragine molto profonda. Il terreno ha ceduto davanti a piazzetta Maxia, tra le corsie della strada che unisce via Pessina con l’Amsicora. Non è la prima volta che succede e, solo per una questione di secondi, nessuno si è fatto male: “Mia moglie stava passando con la sua automobile quando ha sentito che c’era qualcosa che non andava. Appena passata l’asfalto ha ceduto”, racconta a Casteddu Online Stefano Ardau, titolare di un negozio di ottica e fotografia. La donna, fortunatamente, si è solo presa un grosso spavento: “Spero che l’auto non abbia riportato danni”, aggiunge il marito. “Qui non è la prima volta che cede il terreno, qualche anno fa era precipitato anche un lampione”. Un’altra volta, invece, il fosso si era creato per colpa di una maxi perdita idrica. In attesa dell’arrivo degli operai, i baristi della caffetteria della piazzetta hanno piazzato due sedie.

Poi, insieme a una pattuglia dei carabinieri sono arrivati gli operai del servizio gestione strade del Comune di Cagliari. Hanno piazzato alcune transenne attorno al fosso, in attesa di poter intervenire per ripristinare il manto stradale.