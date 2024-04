Cagliari, sfregiata da un ramo spezzato mentre prendeva il sole al parco

Le giornate soleggiate degli ultimi giorni sono un caldo invito ad uscire di casa e passeggiare attraverso i parchi di cui Cagliari giustamente mena vanto, abbelliti da tante varietà di alberi tra cui non mancano mai le svettanti palme tipiche delle nostre latitudini.

Marina Tinti, questo il nome della sfortunata protagonista del grave episodio, non è immune al richiamo della primavera appena iniziata: «solitamente in questo periodo dell’anno vado sempre al parco, finché non inizia l’estate e posso dedicarmi ai bagni al mare – spiega la donna -. Passeggiate, aria, luce, faccio amicizia con le nonnine, i bambini, i cani». 63 anni, affetta da gravi patologie tra cui la fibromialgia che le provoca un continuo stato di dolore fisico latente, trae grande beneficio per la sua salute dall’esposizione al tepore solare. Ma, uscendo di casa lo scorso 5 aprile, mai avrebbe immaginato che un pomeriggio come tanti si sarebbe trasformato in un autentico incubo.

«Ero tranquillamente distesa, non tirava nemmeno un alito di vento quando, da una delle palme più alte, è caduto rovinosamente un ramo secco e, prima che mi rendessi conto di cosa stesse succedendo, la punta acuminata di una delle lunghe foglie ha centrato in pieno il mio viso, bucandomi la guancia sinistra». Lancinanti le fitte e le urla che hanno riecheggiato per il parco che si estende tra via dei Giudicati e Piazza Giovanni XXIII. «L’ago mi si è conficcato nella carne come fosse una spada. Ho vibrato dappertutto e il dolore è rimbalzato in ogni angolo del mio corpo».

Avrebbe potuto essere da requiem la musica dell’omonimo parco ma, grazie a Dio, è stata solo di tensione per alcuni interminabili minuti. «Lì per lì pensavo di morire, vedevo sangue dovunque, credevo di aver perso denti e mandibola, non ce la facevo a rimettermi in piedi, schiacciata dal peso della fronda», è la confessione della donna cagliaritana che, in preda al panico e trascinandosi dietro di sé il fiume rosso dell’emorragia, è faticosamente riuscita a raggiungere gli operatori in servizio, che hanno subito chiamato l’ambulanza.