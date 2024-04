Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente in via Lepanto a Cagliari. Una donna è finita all’ospedale, non in gravi condizioni, dopo aver sbandato con la sua Fiat e aver centrato uno dei pilastri del palazzo della Regione, proprio nel giorno dell’insediamento della nuova Giunta. È stata soccorsa dal 118, l’equipe medica ha optato per il trasporto al Brotzu. Ingenti i danni alla macchina, la parte anteriore è totalmente distrutta.