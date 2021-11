Cagliari, sfonda la circoscrizione di Is Mirrionis e si addormenta su una poltrona: svegliato dai carabinieri

Gesto disperato nella notte a Is Mirrionis. Un uomo, senza fissa dimora, ha rotto una finestra ed è penetrato nella sede circoscrizionale di via Montevecchio. Allarmato dopo aver trovato il vetro in frantumi, il personale, stamattina all’arrivo, ha subito chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, nel corso del sopralluogo, i militari hanno trovato l’uomo assopito su una poltrona. Gli uffici della circoscrizione sono rimasti chiusi per tutta la giornata di oggi.

“La sede di via Montevecchio riaprirà lunedì, oggi è rimasta chiusa per i rilievi dei carabinieri”, spiega Rita Dedola, assessore agli Affari generali, “il clochard è entrato dopo aver rotto il vetro di una finestra ed è stato trovato sdraiato su una poltrona. Ma non è stato rubato nulla”. Grande tuttavia lo spavento per i dipendenti degli uffici. Secondo alcune testimonianze ci sarebbero stati dei danneggiamenti.

“Per l’ennesima volta scopriamo che il sistema di videosorveglianza è guasto”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “va ripristinato immediatamente, perché quella circoscrizione è una delle poche rimaste attive in città e offre un servizio per la cittadinanza che va salvaguardato”.