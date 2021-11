DINO E SIMONA NON SI ARRENDONO, A QUATTRO MESI DALLO SMARRIMENTO DEL LORO AMATO GATTO LEON, NELL’ AREA SOSTA CAMPER A TENTIZZOS A 6 KM DA BOSA, LANCIANO UN NUOVO APPELLO:

” Siamo alla ricerca di una figura professionale esperta e qualificata nella ricerca di gatti smarriti, solo se veramente esperti.

Potete contattarci al +39 339 230 2977