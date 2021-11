Cagliari, sequestrati oro e gioielli in un appartamento a Is Mirrionis: una denuncia

Cagliari, operazione della Squadra Mobile. Sequestrati gioielli in oro e denunciato per ricettazione un45enne.

Nel pomeriggio del 18 novembre scorso, gli Investigatori della “Sezione reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione effettuata in un’abitazione ubicata nel quartiere di “Is Mirrionis”, hanno rinvenuto e sequestrato gioielli in oro per un peso complessivo di circa 300 grammi dal valore di oltre 10 mila euro. Tra i monili spiccano bracciali, collane, ciondoli ed un orologio di grande pregio.

L’uomo, un 45enne, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in quanto non è stato in grado di indicare la lecita provenienza dei preziosi.

Pertanto, chiunque abbia subito di recente un furto di monili, potrà visionare quanto sequestrato presso gli Uffici della Questua contattando il personale della 4^ Sezione della Squadra Mobile.