Nella mattinata odierna, nell’ambito della campagna di controlli straordinari “Articoli carnevaleschi”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e finalizzata a garantire la sicurezza dei prodotti destinati alla vendita, i militari del NAS di Cagliari hanno effettuato un’ispezione in un esercizio commerciale di via Castiglione, specializzato nella vendita di articoli vari.

Nel corso del controllo, sono state accertate irregolarità su 901 paia di calzature di vario tipo, tutte di produzione cinese, destinate alla vendita al dettaglio. I prodotti, infatti, risultavano privi di etichetta o recavano etichette non conformi, mancanti dell’indicazione dei materiali impiegati, della composizione e della spiegazione della simbologia riportata, in violazione della normativa sul diritto ad una corretta informazione per il consumatore finale.

Per tali motivi, la merce, del valore commerciale stimato in circa 7.000 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Sono inoltre in corso accertamenti tecnici e campionamenti per verificare l’eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute pubblica, potenzialmente rilasciabili dai materiali utilizzati.