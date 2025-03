Un silenzio assordante quello che ha avvolto Sestu, che si stringe e abbraccia la famiglia di Yuri Loi, 19 anni, deceduto in seguito a un incidente stradale. Viaggiava a bordo della sua moto lungo via Cagliari quando ha impattato contro un veicolo. Un volo di decine di metri prima di cadere sull’asfalto e a niente sono serviti i soccorritori intervenuti prontamente sul posto, che hanno cercato di rianimare il giovane. Purtroppo il decesso è avvenuto poco dopo. Oggi in quella strada, dove 10 anni fa aveva perso la vita la cugina Noemi sempre a causa di un incidente stradale, ci sono quei fiori bianchi, come mostra l’immagine di Callisto Spiga, che rappresentano il dolore di tutti, di una comunità intera che prega per la scomparsa di Yuri e si stringe ai genitori, ai fratelli, alla sorella e alla giovane fidanzata.

I funerali si terranno a Sestu, la data non è ancora stata comunicata.