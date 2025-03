I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento portuale, sono intervenuti all’1:45 circa di questa notte in via Dante, angolo via De Gioannis, per un incidente stradale. Un’autovettura si è schiantata su un palo di sostegno della rete filotramviaria e, a causa dello scontro, il palo si è pericolosamente inclinato verso la sede stradale.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Si è resa necessaria la chiusura di un tratto della via Dante.

Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.