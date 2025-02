Senza pace i residenti della Marina, costretti a fare i conti non solo con la rivoluzione ai percorsi dei mezzi pubblici ma ora anche con le modifiche agli orari della raccolta rifiuti. A partire dall’inizio del secondo lotto di lavori in via Roma, sono infatti in vigore temporanee modifiche alla modalità di raccolta dei rifiuti nel quartiere Marina. Le modifiche, sancite dall’ordinanza dirigenziale n. 338, riguardano sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, coinvolgendo residenti e attività commerciali in diverse strade.

Le vie interessate comprendono tratti di via Roma, via Sardegna, via Baylle, via Napoli, via Barcellona, via dei Mille, via Concezione, via Sant’Eulalia e via Cavour. Nonostante i cambiamenti, le giornate e gli orari di conferimento di plastica, carta e secco indifferenziato rimangono invariati. Tuttavia, alcune strade vedranno modificati i punti di posizionamento dei sacchi a perdere, come indicato nell’ordinanza.

Inoltre, le postazioni per la raccolta dell’umido, del vetro e delle lattine, situate in contenitori di arredo ad accesso controllato (i “bunder”), sono state spostate in nuovi punti. I contenitori saranno ora posizionati all’angolo tra via Mercato Vecchio e via Baylle, e tra via Baylle e via Sardegna.

Le modifiche riguardano anche la corriera ecologica, che serve le utenze non domestiche. In particolare, sono stati ripristinati alcuni percorsi e fermate: la fermata n. 3 ritorna nella sua postazione originaria in via Roma angolo piazza Ingrao, mentre le fermate n. 4 e n. 5 sono state riposizionate rispettivamente in via Roma vicino al civico 55, all’incrocio con via Concezione.

Per le attività che non utilizzano il servizio della corriera ecologica, resta invariato il calendario di conferimento dei rifiuti. Infine, il ritiro dei rifiuti ingombranti al piano è sospeso nelle zone non raggiungibili dai mezzi di raccolta. I conferimenti dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni fornite al momento della prenotazione.