Nell’ambito delle attività di controllo e tutela ambientale, i militari della Guardia Costiera di Cagliari hanno individuato una discarica di rifiuti di vario genere all’interno di una vasta area demaniale marittima, estesa per circa 700 metri quadrati, situata in una zona di notevole pregio ambientale del litorale cagliaritano.

Le successive attività di indagine hanno consentito di individuare e identificare due persone, titolari di una società, ritenuti responsabili delle violazioni accertate e segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di occupazione abusiva di area demaniale marittima e di abbandono incontrollato di rifiuti.

Ai due coinvolti è stato inoltre immediatamente prescritto di procedere alla rimozione dei rifiuti, successivamente alla loro catalogazione da parte del personale dell’ARPAS, al fine di consentire il corretto ripristino dello stato dei luoghi.