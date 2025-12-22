Anas ha concluso gli interventi di risanamento della struttura del ponte “Sa Codina” sulla strada statale 128 “Centrale Sarda”, a Tonara. Il ponte era già stato riaperto al transito lo scorso 1° agosto, a seguito del completamento dei lavori principali.

Sono state portate a termine le lavorazioni della parte muraria della volta e delle spalle del ponte. Il risanamento è stato eseguito mediante l’utilizzo di specifiche malte di calce che garantiscono il riempimento dei vuoti interni e l’impermeabilizzazione della struttura.

I lavori, del valore complessivo di oltre un milione di euro, hanno inoltre riguardato l’istallazione delle nuove barriere di sicurezza, la nuova pavimentazione e segnaletica.