Cagliari, scontro tra due auto nel viale Marconi ingolfato dai cantieri: un uomo all’ospedale

Ennesimo incidente in viale Marconi a Cagliari, vicinissimo al tratto di strada ingolfato dai lavori per la realizzazione del futuro senso unico. Due auto, entrambe dirette in città, si sono scontrate: un tamponamento in piena regola, con danni ben visibili su entrambe le macchine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale. Uno dei due guidatori, un uomo, ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.