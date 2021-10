Trovato un ordigno della seconda guerra mondiale nelle campagne di Guamaggiore

Stava camminando in un terreno incolto nelle campagne di Guamaggiore, in località Craddasciu, quando un cittadino di Guasila si è trovato di fronte a qualcosa di strano: un ordigno bellico di circa 20 cm di lunghezza, apparentemente della seconda Guerra mondiale, arrugginito, in cattivo stato di conservazione. Così ha chiamato il 112 e l’area è stata cinturata e presidiata dai carabinieri di Guasila. Sono immediatamente intervenuti gli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari che hanno appurato trattarsi di un proietto da cannone perforante calibro 75 mm, inerte, del 1945. Recuperato e depositato presso la stazione Carabinieri di Guasila per il successivo smaltimento.