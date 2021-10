Cagliari, dopo una lunga attesa ecco le isole ecologiche in piazza Michelangelo: “Saranno a disposizione di molte famiglie”

La prima c’è già, la seconda verrà installata nei prossimi giorni. Dopo una lunga attesa e tante promesse, le isole ecologiche arrivano anche in piazza Michelangelo a Cagliari. Stessa livrea di quella piazzata attorno al mercato di San Benedetto, sarà utilizzabile solo con la tessera magnetica fornita dal Comune. Plastica, vetro, carta e cartone, umido, indifferenziata: addio ai mini e maxi mastelli per i residenti della piazza, ma non solo: “Le due nuove isole ecologiche saranno attivate nei prossimi giorni”, spiega Alessandro Guarracino, assessore comunale dell’Igiene del suolo. “Il loro utilizzo non sarà limitato a chi vive nelle palazzine che affacciano sulla piazza, ma anche a chi abita nelle strade limitrofe. Spediremo una lettera con tutti i dettagli ai cittadini interessati dal nuovo sistema di conferimento dei rifiuti”. Quelle di piazza Michelangelo sono le due isole ecologiche previste sin dal prima dell’inizio della pandemia del Covid. Annunciate più volte dall’amministrazione comunale, sono state finalmente installate.

Ancora nessuna novità, invece, per quelle previste nel rione storico di Castello. Dallo stesso Comune, più di una volta, ne hanno parlato. Il punto ipotizzato è quello di piazza Palazzo, ma sinora non ci sono nuovi sviluppi.