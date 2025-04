Un luogo amato dai residenti e dai tanti visitatori che ogni giorno percorrono la via verso la storia e la cultura, quella che conduce al nuraghe, patrimonio di inestimabile valore.

Alcuni incivili, però, avevano danneggiato la staccionata lungo il sentiero che collega il Centro Servizi al Nuraghe Sa Domu e S’Orcu: grande lo sconforto e tanta la rabbia per l’atto insensato commesso. I lavori di ripristino non sono stati rinviati per troppo tempo e il Comune ha comunicato che la staccionata è stata completamente ripristinata e messa in sicurezza, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della società Massa Trasporti, che ha eseguito l’intervento volontariamente a titolo gratuito”.