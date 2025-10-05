Cagliari, scontro aperto sui rifiuti: “La riduzione della Tari è solo di facciata: la paghiamo con i contributi della Regione”. Il consigliere Giuseppe Farris smentisce la giunta Zedda sui numeri della tassa dei rifiuti, dopo il trionfale annuncio dell’assessora Giua Marassi. “La prossima settimana il Comune invierà gli avvisi di pagamento della TARI.
L’Assessora Giua Marassi, con la consueta enfasi, annuncia la RIDUZIONE della tassa (ma, contestualmente, ammette che il costo complessivo del servizio di raccolta e di igiene del suolo, pagato sempre da PANTALONE, CRESCE).
LE SOLITE PANZANE DEI CINQUESTELLE !
Le somme che coprono questa riduzione NON derivano da una gestione più efficiente, ma da contributi REGIONALI (ben 9 MILIONI DI EURO) che erano stati destinati alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti dei NON RESIDENTI !!!
In pratica:
I soldi destinati per garantire una maggiore pulizia vengono DIROTTATI per fare apparire la tassa più leggera;
Ma la TARI resta SALATA ( FRA LE PIU CARE D’ITALIA), nonostante un altissimo livello di differenziata (CHI CI GUADAGNA ?), mentre la città tutta assomiglia sempre più a una PERIFERIA DEL TERZO MONDO.
IL RISULTATO ?
UNA RIDUZIONE SOLO DI FACCIATA : quello che non paghi con i tributi comunali , lo restituisci con quelli regionali.
INTANTO, LA TARI CRESCE E RISPARMI E DECORO RESTANO UN’ UTOPIA”, conclude il consigliere comunale Giuseppe Farris.