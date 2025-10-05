Il Ctm condanna fermamente l’episodio di aggressione al giovane di 20 anni: “La sicurezza dei nostri conducenti e dei passeggeri rimane la nostra priorità assoluta. Episodi di violenza come quello verificatosi non sono tollerabili e meritano la massima attenzione da parte delle Autorità competenti”.

Il caso è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 alle ore 02:50 a bordo del veicolo E431 in servizio sulla linea Litoranea, in via Leonardo da Vinci a Quartu, https://www.castedduonline.it/flumini-picchiato-sul-bus-e-scaraventato-a-terra-con-un-calcio-trauma-cranico-e-un-braccio-rotto-per-un-giovanissimo/?swcfpc=1&fbclid=IwdGRjcANPfUJjbGNrA099LGV4dG4DYWVtAjExAAEeaS9WVtJRweVmgTVlX2Zo_rDgnoUhUk7R1nP49ExRmdrw-MQ5o9aBmYBsbWI_aem_YRK39vQXKRoLqT34KLmMIg l’azienda dichiara: “Il conducente e la guardia giurata hanno prontamente segnalato l’accaduto: un alterco a bordo. I soggetti coinvolti sono successivamente scesi dal mezzo e si sono allontanati. L’azienda si dichiara pienamente disponibile a collaborare con le Forze dell’Ordine e metterà a disposizione degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere ad alta definizione installate a bordo del mezzo, al fine di facilitare l’identificazione e la responsabilitá e poter effettuare gli accertamenti del caso”.