Cagliari, schianto auto-portapizze: 23enne di Settimo ferito finisce all’ospedale

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 21 in via Vesalio a Cagliari. Nello schianto tra una Mitsubishi guidata da una trentaduenne di Cagliari e il motorino di un portapizze, ad avere la peggio è stato proprio il lavoratore. Si tratta di un 23enne di Settimo: a causa dell’impatto, avvenuto per cause ancora da chiarire, il giovane è finito contro la base di un palo della luce dello spartitraffico, rimanendo ferito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il portapizze all’oapedale Marino in codice giallo. Presente anche la polizia Locale per i rilievi di legge.