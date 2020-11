Cagliari, pronto soccorso del Brotzu “intasato”: otto ambulanze in coda

Otto ambulanze fuori dal pronto soccorso del Brotzu poco dopo le ventuno. E, alle 22:20, nel monitor in tempo reale di Sardegna Salute figurano tredici pazienti in attesa di visita (nove codici gialli e quattro verdi) mentre, dentro il pronto soccorso, il personale medico è impegnato a prestare i soccorsi a quattro pazienti gravi, segnati col codice rosso, sei “gialli” e due in codice verde. Fuori, gli operatori e i volontari del 118. E qualcuno di loro scatta fotografie, postandole sui social, e commenta: “C’è poca attesa al Brotzu…”. Una frase che serve per provare a sdrammatizzare la situazione.

