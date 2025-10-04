Serrande abbassate per il locale al centro dell’attenzione da tempo, i cittadini sottolineavano come il luogo fosse frequentato da avventori movimentati e dediti alla malamovida: risse e spaccio per strada ampiamente documentati con foto e video. Ieri mattina, durante la manifestazione solidale per la Palestina, le forze dell’ordine hanno applicato l’ordinanza emessa a carico del locale. Pubblica sicurezza a rischio, insomma, e, per almeno due settimane, chi abita e frequenta la centrale via, potrà camminare in strada con più tranquillità.