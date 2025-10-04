Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Villacidro hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti di un 57enne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia.
L’uomo, residente a Villacidro, dovrà scontare una pena di quattro mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dopo il rintraccio e le formalità di rito, i militari hanno accompagnato il condannato presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante.