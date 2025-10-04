Nelle prime ore della mattinata, i carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno rintracciato e arrestato un 25enne disoccupato di Sinnai, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari. Il giovane dovrà espiare una pena residua di 2 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per una rapina in concorso commessa nel 2020 e, nella flagranza, è stato arrestato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era attivamente ricercato dal mese di giugno, quando si era reso irreperibile dopo aver appreso dell’emissione dell’ordinanza a suo carico. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di restringere progressivamente il cerchio attorno a lui. Nel corso delle attività investigative è emerso, inoltre, che il giovane avrebbe continuato a delinquere sostentando la sua latitanza grazie allo spaccio di cocaina.

Questa mattina, grazie alla convergenza di molteplici segnalazioni ed indizi raccolti nel corso delle settimane, i militari sono riusciti a localizzarlo e a dare esecuzione al provvedimento restrittivo. Come ipotizzato dagli investigatori, la perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 183 grammi di cocaina, già suddivisi in più involucri pronti per la cessione che gli sono valsi anche l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.