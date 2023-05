Cagliari sassate e schiaffi contro operai e disabili: 3 persone aggredite in pochi giorni a Mulinu Becciu

Sassi, in un caso. Mani attorno al collo, in un altro. E schiaffi. Tre persone, due uomini e una donna, finiti nel vortice di violenza scatenato, stando a quanto riportato nelle loro denunce, fatte in giorni diversi, da una settantenne che vive nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu. Il primo a finire all’ospedale, rimediando dieci giorni di cure, è stato Pierpaolo Murgia, disabile 50enne: trauma cranico e una ferita al ginocchio dopo essere stato aggredito dalla donna nel piazzale di un condominio di via Sini. Qualche giorno dopo, l’11 maggio, è stato il turno di Paolo Argiolas, ventotto anni: il giovane è stato preso a sassate sempre dalla stessa donna mentre stava movimentando dei mastelli insieme ai suoi aiutanti. L’ultimo episodio due giorni fa: Giorgia Mura, 33 anni, vicina di casa della settantenne, è dovuta ricorrere alle cure del personale medico del Policlinico di Monserrato dopo aver ricevuto uno schiaffone sul pianerottolo “e un colpo di ombrello alla testa: la Mura è stata anche pesantemente insultata.

La polizia sa già tutto, sin dalla seconda aggressione è intervenuta per cercare di raccogliere quante più testimonianze possibile. I tre malcapitati si sono rivolti allo stesso avvocato, Stefano Piras, per protocollare altrettante denunce: “Spero che le indagini siano rapide”, si augura Piras, “in casi simili bisogna anche attendere qualche settimana ma bisogna fare in modo che qualcun altro possa farsi male. Va assolutamente garantita l’incolumità di tutti”.