Cagliari, sarà un Capodanno diffuso e lungo tre giorni: 302mila euro dal Comune, lunedì il bando

Un Capodanno diffuso, ovvero declinato su più piazze e luoghi della città dal centro alle periferie, con eventi che si allungheranno per tre giorni regalando così un lungo ponte di festeggiamenti a cagliaritani e turisti. Il Comune mette sul piatto 302mila euro, il bando sarà pubblicato lunedì o al massimo martedì e lascia aperta la possibilità a chi proporrà per l’organizzazione di portare in dote sponsorizzazioni private, dunque soldi in più che amplieranno la disponibilità economica per organizzare la tre giorni di festa.

“Il 30 e 31 dicembre e il 1 gennaio diverse piazze di Cagliari si trasformeranno in palcoscenici all’aperto, con concerti, spettacoli e performance artistiche. L’obiettivo è celebrare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera di festa e socialità senza escludere nessuno e coinvolgendo il maggior numero di quartieri”, dice a Casteddu online il sindaco Massimo Zedda. “La grande novità è la possibilità del contributo da parte dei privati tramite sponsorizzazioni, il che amplia le possibilità di progettazione e realizzazione, con un calendario ricco di eventi e capace di attrarre un pubblico variegato”. I tempi sono inevitabilmente strettissimi: lunedì o al massimo martedì la pubblicazione del bando, poi l’aggiudicazione entro 15 giorni.

Una formula nuova per Cagliari che però, proprio per l’esigenza di spalmare gli eventi, potrebbe penalizzare la scelta di artisti di peso nella piazza più centrale. “Non è così, perché la scelta di un big non accontenta tutti, questo è inevitabile anche se si tratta di artisti famosissimi”, fa notare Zedda. “Dunque daremo la possibilità ai cagliaritani di scegliere, in più giorni, la piazza e gli eventi che più gradiscono”.