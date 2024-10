Surfista italiana muore a 36 anni in Indonesia trafitta da un pesce spada

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nelle acque Indonesiane delle Isole di Mentawai. Una giovane surfista della provincia di Torino, Giulia Manfrini, è morta ieri a 36 anni mentre era praticava lo sport che amava trafitta al petto da un pesce spada. Giulia è stata subito trasportata al centro sanitario di Pei Pei Pasakiat da due persone presenti sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Lahmudin Siregar responsabile della gestione disastri delle Isole Mentawai ha raccontato l’accaduto: “Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto”.

Una tragedia che colpisce tutta la comunità di surfisti italiana di cui Giulia era una grande rappresentante e in cui era amata anche per la sua passione per l’organizzazione di viaggi, tanto che aveva fondato insieme ad altri un’agenzia specializzata in vacanze sportive in mare e sulla neve. Giulia infatti amava molto anche gli sport invernali, mettendo in atto il suo amore per lo sport e la natura a tutto tondo.