L’Osteria del Forte presenta il suo nuovo menù

Con l’arrivo della nuova stagione, l’Osteria del Forte di Palazzo Doglio è lieta di presentare il suo nuovo menù, ideato dall’executive chef Alessandro Cocco. La proposta gastronomica esalta i sapori autentici attraverso piatti che combinano tradizione e innovazione, riflettendo l’abilità e la creatività dello chef, già noto per la sua esperienza accanto a maestri come Heinz Beck, Gordon Ramsay e Alain Ducasse. Tra le nuove creazioni spiccano la Terrina di guancia di vitello gratinata al midollo, accompagnata da purea di patate e pinzimonio di verdure, che valorizza i sapori con una tecnica di cottura complessa, e l’Uovo croccante con spuma di Parmigiano, servito con rucola e gocce di aceto balsamico, per un’esperienza sensoriale unica. Inoltre, lo chef rende omaggio alla tradizione napoletana con il Tortello ripieno di Genovese, saltato al burro e provolone del Monaco, reinterpretando il classico ragù in bianco con un ripieno delicato che esalta la dolcezza delle cipolle e la ricchezza dei sapori.

Il nuovo menu è consultabile online sul sito di Palazzo Doglio nella sezione dedicata all’Osteria del Forte. A conferma dell’eccellenza della sua cucina, l’Osteria del Forte ha recentemente ricevuto il prestigioso titolo di “Ristorante Rivelazione dell’Anno” alla settima edizione degli Awards di Food and Travel Italia. Questo riconoscimento premia l’equilibrio tra stile, metodo e ricercatezza che caratterizzano il ristorante, rendendolo un vero punto di riferimento per gli amanti della buona tavola. Per prenotazioni e informazioni, contattare il numero 0706464154, inviare un’email a [email protected] , oppure prenotare direttamente tramite il sito nella sezione dedicata.