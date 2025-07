Non si fermano le proteste dei residenti di via Schiavazzi 6, nel cuore di Sant’Elia, dove da circa dieci giorni si convive con fogne scoppiate, liquami a cielo aperto e nessun intervento risolutivo. Una situazione che, secondo chi vive nella zona, peggiora di ora in ora. “Sono circa 10 giorni che sono scoppiate le fogne e ancora nessuno interviene. I liquami hanno invaso 3 scale, bloccando il passaggio pedonale e automobilistico. Risultato di lavori fognari eseguiti malissimo. I liquami continuano a crescere e l’odore è insopportabile”, denunciano esasperati. Le segnalazioni si moltiplicano, mentre nel quartiere sono in corso gli interventi di riqualificazione urbana. Un paradosso che inasprisce gli animi: chi abita nella zona si sente abbandonato, ignorato dalle istituzioni, nonostante le continue lamentele. Il silenzio delle autorità, in uno scenario tanto critico, fa da sfondo a un disagio sempre più estremo.