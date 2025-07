Lutto nel mondo dello sport internazionale. È morta a soli 31 anni Laura Dahlmeier, alpinista tedesca ex campionessa di biathlon plurimedagliata a Olimpiadi e Mondiali. L’atleta è stata travolta da una frana sul massiccio del Karakorum, in Pakistan.

La 31enne stava scalando il Laila Peak e la tragedia è avvenuta quando Laura aveva quasi raggiunto la vetta. A trovare il corpo senza della campionessa olimpica i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarla. Salva la compagna di scalata, che ha avvisato i soccorsi. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo non favorevoli a causa del forte vento e della poca visibilità.