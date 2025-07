“Ieri si è insediata la Commissione incaricata di eseguire l’iter di collaudo e messa in esercizio della linea, un passaggio fondamentale per garantire la totale sicurezza dei passeggeri e l’affidabilità del servizio”. Lo rende noto l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca.

In questa prima giornata, la Commissione ha definito il cronoprogramma delle attività, verificato la documentazione fornita dall’ARST ed effettuato un primo sopralluogo della linea e delle fermate che non ha richiesto l’attivazione della circolazione dei treni. La Commissione ha richiesto ad ARST ulteriore documentazione che l’Azienda provvederà a fornire nei prossimi giorni, mentre i primi test sulla linea, con circolazione dei treni, sono previsti entro la prima settimana di settembre. Successivamente è previsto l’avvio di un periodo cosiddetto di “pre-esercizio”, durante il quale i treni circoleranno senza passeggeri per alcuni giorni, così da testare ogni aspetto operativo prima della riapertura ufficiale.

“Comprendiamo bene l’attesa dei cittadini – conclude Manca – e chiediamo ancora un po’ di pazienza, siamo all’ultimo miglio”.