Mercato Civico di Sant’Elia: solidarietà ai commercianti, rammarico per una chiusura che penalizza la città. Il Mercato Civico di Sant’Elia chiuderà definitivamente sabato 27 settembre. Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata: il mercato non è solo un luogo di vendita, ma un presidio sociale ed economico per l’intero quartiere e per Cagliari. La consigliera Stefania Loi di Fdi non ci sta dopo il sopralluogo di oggi: “In Consiglio Comunale abbiamo votato NO alla chiusura e oggi, insieme al Comitato San Bartolomeo, abbiamo partecipato all’iniziativa solidale a sostegno degli ultimi box ancora attivi. Con la nostra spesa simbolica abbiamo voluto manifestare vicinanza concreta agli operatori, improvvisamente privati del loro spazio di lavoro. Durante la visita abbiamo documentato lo stato di abbandono in cui il mercato è stato lasciato: una decadenza che ne ha accelerato la fine, invece di promuoverne il rilancio. La chiusura del Mercato Civico di Sant’Elia rappresenta un passo indietro per la città. Continueremo a chiedere progetti e soluzioni che restituiscano al quartiere un presidio vitale di socialità ed economia”.