Cagliari, serve un check up sulla sicurezza del ponte della Scafa: traffico al rallenty sino al 20 ottobre. Dopo la denuncia comparsa su Casteddu online delle condizioni pericolose di alcune strutture del Ponte della Scafa, nel quale passano ogni giorno almeno 80mila auto, l’Anas avvia le indagini strutturali. La carreggiata sarà ristretta, sicuri gli ingorghi nelle ore di punta

A partire da lunedì 29 settembre Anas avvierà le indagini sulla struttura del ponte ‘La Scafa’, sulla strada statale 195 Var “Sulcitana”, a Cagliari. Per l’esecuzione delle attività in piena sicurezza si rende necessaria l’istituzione del restringimento della carreggiata in direzione del capoluogo fino al 20 ottobre.

Gli interventi sono finalizzati alla valutazione dello stato del ponte mediante prove di laboratorio e indagini strutturali lungo il tratto interessato dalle limitazioni, tra il km 0,500 e il km 2,400 circa. Saranno eseguiti attraverso l’utilizzo della piattaforma by bridge, un ripiano aereo che permette di effettuare le lavorazioni in sicurezza.

Le indagini, propedeutiche ad una valutazione più approfondita del ponte, saranno facilitate dai modelli digitali 3D dell’opera acquisite in precedenza mediante uno studio apposito. Le informazioni ricavate consentiranno un più efficace intervento di manutenzione del ponte.