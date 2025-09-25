Il sorriso che non è mai mancato nonostante il periodo delicato attraversato. È davvero un ragazzo speciale Achille Polonara, stella del basket della Virtus Bologna che ieri ha affrontato il trapianto di midollo osseo per curare la leucemia mieloide scoperta alcuni mesi fa.

L’intervento è stato effettuato all’ospedale Sant’Orsola grazie alla donazione di una ragazza americana il cui midollo è risultato compatibile al 90% con quello del 33enne.

È lo stesso Polonara ad annunciare il successo dell’intervento attraverso una storia Instagram in cui si mostra in mostra in ospedale con il gesto della vittoria.

Achille non ha mai nascosto nessuna fase della sua malattia, mostrando i vari step delle cure e ricevendo un’ondata d’amore (meritatissima) non solo dai compagni di squadra e dai tifosi ma da tutti coloro che hanno seguito la sua vicenda, raccontata con garbo, sincerità e un pizzico di leggerezza. Un messaggio bellissimo di rinascita e di come attraversare le difficoltà con fiducia.