Cagliari, ruba le chiavi dell’auto di un medico e porta via le carte di credito: denunciato.

Cagliari, denunciato dai carabinieri per furto aggravato e ricettazione un trentunenne di Villaspeciosa, senza fissa dimora e disoccupato. Il giovane si è recato al SERD di via Liguria per ricevere un trattamento terapeutico e, approfittando di un attimo di distrazione del personale sanitario, si è impossessato delle chiavi della Peugeot di un medico della struttura. Una volta conclusa la seduta terapeutica, il giovane è entrato nel mezzo e si è impossessato di un portafoglio contenente un bancomat e carte di credito varie, venendo a questo punto bloccato dal personale addetto alla vigilanza. Quanto asportato è stato recuperato e restituito. Nel corso della successiva perquisizione personale il denunciato è stato trovato in possesso di carte di pagamento e altri oggetti di probabile provenienza furtiva, che sono stati tutti sottoposti a sequestro. Sono in corso accertamenti per ricostruirne la proprietà.