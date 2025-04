Cercava di acquistare gratta e vinci con carte di credito risultate rubate; un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato a Pirri.

Il tentativo di frode è avvenuto all’esterno di un esercizio commerciale in via Monsignor Piovella. A bloccarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Pirri, intervenuti prontamente dopo aver notato l’uomo in atteggiamenti sospetti. Le carte utilizzate erano state sottratte poche ore prima in via Calamattia a un cittadino di 33 anni.

Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che il 32enne era già noto alle forze dell’ordine. Oltre all’arresto per utilizzo indebito di carte di pagamento, è scattata anche una denuncia a piede libero per ricettazione.

L’uomo sarà processato oggi con rito direttissimo.