Ovodda, una nuova amica per Rodolfo, è arrivata Valentina: un suo simile a due gobbe, il cammello è ora assieme a chi da tempo vive in compagnia di asinelli e cagnolini. Diventato famoso dopo le passeggiate nel centro abitato del centro nuorese, è stato “ripreso” come un animale non idoneo a quel contesto così diverso dal suo habitat. La bufera, scattata durante il carnevale locale, ha però messo alla luce una realtà diversa, ossia quella di una storia che ha raccontato la vita difficile di Rodolfo vissuta prima di giungere a Ovodda. Salvato da una triste costrizione, ora vive amato e in libertà: per lui tanto spazio a disposizione e anche qualche passeggiata nel centro abitato dove tutti conoscono quel simpatico cammello. Ora ha anche una nuova compagnia, quella di Valentina, che il proprietario Michele ha annunciato con foto e video che ritraggono gli animali insieme. Una “operazione” non semplice quella di prendere Valentina, come ha scritto il proprietario Michele, ma portata a termine per la gioia dei tanti fan del cammello di Ovodda.