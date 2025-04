Una donna di Dolianova è caduta vittima di una truffa online dopo aver pubblicato un annuncio di vendita sulla piattaforma Subito.it. A raccontare l’accaduto a Casteddu online è lei stessa, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda per mettere in guardia altri utenti.

Secondo quanto denunciato, Federica è stata contattata da sedicenti acquirenti, che si sono presentati come rappresentanti di una banca marocchina con sede a Casablanca. I truffatori le hanno chiesto di effettuare due bonifici — uno da 580 euro e un altro da 970 euro — con la scusa di dover convertire la valuta da dirham a euro per completare il pagamento dell’oggetto messo in vendita.

“Mi hanno convinta che era necessario per lo scambio monetario tra Marocco e Italia”, racconta la vittima. “Si sono spacciati per operatori bancari, tutto sembrava regolare, ma alla fine ho capito che era una truffa”.

La donna ha deciso di segnalare pubblicamente l’episodio, nella speranza che altre persone non cadano nella stessa trappola. “Vorrei che la mia storia venisse pubblicata per evitare che altri ci caschino”, aggiunge.

La truffa si inserisce in un fenomeno più ampio che coinvolge numerosi utenti delle piattaforme di compravendita online, dove i truffatori spesso utilizzano tecniche raffinate per ottenere pagamenti anticipati sotto falsi pretesti.