Cagliari, Rom sfrattati o con gli affitti in scadenza: “Il Comune utilizzi per loro i tanti immobili chiusi”

Son tanti i Rom, seguiti dal Comune di Cagliari, che si trovano nel vortice degli affitti prossimi alla scadenza o direttamente sfrattati. Dalla chiusura del campo nomadi ai bordi della Statale 554 sono passati dodici anni ma ci sono ancora molte criticità. Ecco perchè un gruppo dei Rom coinvolti ha protestato sotto il Comune: una delegazione è stata ricevuta dalla commissaria straordinaria Luisanna Marras. Che poco può fare, a onor del vero: risolvere l’emergenza abitativa Rom sarà tra i grattacapi del prossimo sindaco o sindaca di Cagliari. Sotto il palazzo, per portare solidarietà ai Rom c’era anche l’Usb, il movimento Antirazzista con la sua rappresentante Mariella Setzu e la candidata a sindaco di Cagliari Popolare Claudia Ortu: “Vivo in una casa in affitto tra San Sperate e Decimomannu, in campagna. Sono lì con nove anni, soldi buttati. Si poteva fare un contratto con riscossione anzichè rinnovi annuali, ma il Comune dice che non può”, afferma Ratko Boban Halilovic. “Vivere nelle case è molto meglio che nei campi. Ci sono soldi del Pon Metro che stanno buttando via in affitti senza darci la possibilità, un giorno, di avere una casa. Una volta che è di tua proprietà non sei provvisorio, paghi le tasse ma hai un tetto sicuro. Il Comune le compri e noi, pian piano, pagheremo il riscatto. Mi occupo di ferrovecchio, rottami, vado al mercatino e faccio qualche trasloco. Siamo anche noi sardi, siamo qui da cinquant’anni e i miei figli sono tutti cittadini italiani. E siamo tutti persone”.

“Conosco varie persone che sono in procinto di perdere la casa, l’affitto è impraticabile. C’è già chi vive un grosso disagio, il Comune deve mettere a disposizione qualche suo stabile”, propone Mariella Setzu: “Il campo sulla 554 è stato chiuso nel 2012, come spesso capita con gli affitti il padrone di casa decide di dare alla casa un’altro utilizzo e chiede la sua liberazione. Più volte c’è stata la necessità di liberarle, dall’amministrazione comunale serve un approccio coerente, non buttare soldi in affitti esorbitanti. Qualcuno ha chiesto anche duemila euro al mese, una cifra inaccettabile. Molto meglio capitalizzarli in un progetto di una certa ampiezza e acquisire abitazioni per non trovarci più in condizioni di sfratto”. Claudia Ortu: “È una grandissima emergenza, non solo per i nostri concittadini Rom ma anche per chi a Cagliari studia o lavora. L’utilizzo di locali per affitti a breve termine o turistici sta creando un problema del quale ne soffre la cittadinanza. Oltre alla proposta di una ricognizione delle case di proprietà comunale, mettendoli a disposizione, anche provare a porre un freno alle abitazioni ad uso turistico”.