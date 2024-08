Cagliari, rivoluzione rifiuti in arrivo: mastelli condominiali obbligatori anche con 6 appartamenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mastelli condominiali obbligatori anche per gli edifici con 6 appartamenti. Spariranno le eco isole, considerate attrattori di rifiuti e verrà istituita una task force che dovrà incrociare i dati dei servizi Igiene del suolo, Tributi e Anagrafe per stanare gli evasori (il 25 % dei cagliaritani), anche per cercare di ridurre la Tar, obiettivo che per la giunta Zedda è “alla portata”. Verrà potenziato il servizio di raccolta dei sacchetti abusivi e quello delle segnalazioni. In stand by il progetto del sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti (quello della spazzatura sotto terra tipico del nord Europa) per il quale “sono in corso delle valutazioni”.

Sono le linee guida del comune capoluogo in vista del nuovo bando sull’igiene urbana. Quello in corso scadrà, dopo sette anni, il prossimo 30 settembre.

“Il nuovo servizio sarà arricchito anche sulla base delle criticità che ci sono state segnalate da associazioni e cittadini circa quello in corso”, dichiara la vice sindaca Maria Cristina Mancini, “e vogliamo dare un segnale importante sulla lotta all’evasione della tari. Se paghiamo tutti, pagheremo tutti di meno”.

“Serve un patto di comunità”, spiega l’assessore all’Igiene Urbana Luisa Giua Marassi, “ad esempio in quartieri critici come Sant’Elia dove contiamo una ventina di punti di abbandono abusivi la situazione è da risolvere con un progetto di quartiere. Si continua con i mastelli perché – ha spiegato nel pomeriggio l’assessora dell’Igiene del suolo Luisa Giua Marassi, in conferenza stampa – è il sistema che ha garantito una raccolta differenziata superiore al 76 per cento”.

Sarà controllato il gestore del servizio al quale verranno assegnati criteri di performance e audit. Via al contrasto all’abbandono dei rifiuti anche con la razionalizzazione delle video camere. Sì ai contenitori condominiali per gli edifici con più di 6 appartamenti, mentre chi ha meno di 7 appartamenti potrà chiedere il condominiale. Mezzi elettrici e nuovi orari per il conferimento dei ristoranti nel centro storico e una nuova isola ecologica mobile al cimitero di San Michele per le attività extra alberghiere. I rifiuti abbandonati verranno ritirati entro 12 ore, anche entro il fine settimana.

Riduzione della Tari: “Un obiettivo raggiungibile”, spiega Giua Marassi, anche perché “siamo al 76% della raccolta differenziata, se riuscissimo ad arrivare all’80 % potremmo godere di ulteriori sconti che ci metterebbero nelle condizioni di far risparmiare qualcosa ai cittadini”, spiega il dirigente del servizio igiene del suolo Andreea Cossu.