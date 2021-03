Cagliari, rivolta con i cartelli pubblicitari: “Non abbattiamo le jacarande”

Tre manifesti in città per fermare l’abbattimento della jacarande nel largo Carlo Felice. E’ partita in città la protesta di un comitato spontaneo che si è autofinanziato nel tentativo di fermare le motoseghe delle squadre comunali che stanno tagliando le piante pericolanti nella centralissima via dedicata al re sabaudo. L’obiettivo è quello di salvare il maggior numero di piante possibili. “Affinché questo non sia solo un ricordo non abbattiamoli”, si legge sui manifesti che ritraggono suggestivamente le jacarande in fiore dall’alto.

I cartelli si trovano in vi Bacaredda, via Curie e via Cadello.