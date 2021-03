“A un passo dal baratro tra chiosco chiuso e cassa integrazione misera, al Poetto trionfano gli assembramenti: perchè?”

Di



cagliari

Lo sfogo di Mario Dessì, insieme alla sua famiglia gestisce da 40 anni uno dei punti ristoro di viale Buoncammino: “Chiusi da quando siamo in arancione, l’asporto non rende. Ho ricevuto 669 euro di cassa integrazione in due mesi. Perchè bloccano una categoria super controllata come la nostra e poi, in giro, vedi scene come quelle del Poetto?”.