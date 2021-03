Cagliari: nel futuro di Sant’Elia la metropolitana, il nuovo stadio e il prato spiaggia

Il ponte ciclopedonale e la metropolitana leggera. E il parco degli Anelli più grande e dotato di prato spiaggia al nuovo stadio. E poi la riqualificazione dei palazzoni assieme alla demolizione del sovrappasso di viale Ferrara. Il futuro di Sant’Elia è nei disegni che sta mettendo in campo l’amministrazione comunale.

Già approvata la line di metroleggera che da vile Diaz raggiungerà Marina Piccola e che passerà accanto all’attuale Sardegna Arena. Quasi ultimato il ponte ciclopedonale che dal padiglione Nervi scavalca il canale di Terramaini arriva al parcheggio Cuore.

“Stiamo lavorando per sistemare le condotte fognarie, sia nel Borgo Nuovo che in quello vecchio e per riqualificare i palazzo col denaro di Area”, spiega il primo cittadino all’inaugurazione del parco Jovanotti, “e poi altri interventi nel rione alla luce della costruzione del nuovo stadio”.