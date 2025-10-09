Ritrovare un’auto rubata ma senza la cosa più importante: il pc con i ricordi più preziosi di tutta una vita. Ma il dottor Francesco Todde, con calma ed educazione, scrive un lungo post in cui si rivolge direttamente ai ladri. Con a corredo una bella foto in cui sfoggia il suo sorriso migliore, Todde spiega il valore di ciò che gli hanno tolto.

“Mi rivolgo a te che mi hai derubato dell’auto dei documenti dei soldi etc.., sai perfettamente chi sono e dove abito..”, scrive Todde sui social. “Quello che non sai è che sono figlio di minatori di gente che sputa sudore da generazioni per guadagnare onestamente ciò che ha. Quindi sono dotato di una resilienza tale che ogni cosa rubata non può crearmi nessun problema perché saprò lavorare e ricostruire. C’è solo una cosa che mi hai rubato e che tu non sai che ha il valore maggiore, sono le fotografie di mia madre che non c’è più, i ricordi della mia famiglia.., quel computer HP non vale nulla e le memorie con le pennine hanno solo i miei affetti e ricordi più preziosi, le mie lezioni in università . Ti chiedo di farmeli riavere e di avere un briciolo di lucidità perché anche in queste circostanze si può fare un gesto per tentare di rimediare al danno fatto. Non giudico, non conosco le tue motivazioni e le tue difficoltà, posso solo dirti che da oltre 30 anni aiuto il prossimo, faccio beneficenza in silenzio, ho adottato un bambino, aiuto varie associazioni di volontari, sovvenziono i pasti per un canile, mi spendo ogni giorno dando cibo a chi ha veramente bisogno. Lavoro 7 su 7 fino a 12..14 ore al giorno. Questo è Francesco Todde, così sai esattamente chi hai derubato. Sono anche disponibile se veramente hai bisogno ad aiutarti perché si può perdonare chi sbaglia.” E conclude: “Questo è il mio sorriso non posto una faccia arrabbiata, ti sto dando una possibilità”.