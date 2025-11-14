Cagliari, rissa sfiorata prima del funerale: preparativi in chiesa un’ora prima del rito funebre e il Don non ben accoglie questa scelta. Sconcerto tra i presenti che, impotenti, hanno assistito alla scena.

Un lutto che ha colpito in tanti, l’ultimo saluto era previsto per le 15,30 ma per consentire a parenti e amici di riunirsi con calma, gli allestimenti sono iniziati un’ora prima. Scelta non gradita però al parrocco che ha espresso senza mezzi termini il dissenso. Non solo: secondo i presenti avrebbe rivolto forti parole contro chi ha gestito il funerale, un’azione che è stata percepita “irrispettosa” nei confronti degli affetti del defunto.