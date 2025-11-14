Oggi il circolo dei lettori e Aido di Elmas, hanno avuto come protagonista la poesia sul dono, per il tema dell’incontro dedicato alla donazione di organi. Una delle poesie è stata letta dal campione del ciclismo Walter Uccheddu, che ha rivelato di essere salito sulla bici dopo appena 32 giorni dal giorno del trapianto di reni. Walter Uccheddu ha vinto due record mondiali, uno da dializzato e un altro da trapiantato. Non solo: dopo il trapianto, ha vinto un record italiano in una gara ciclistica per normodotati. Walter è un esempio di forza e resilienza che può ispirare sia per il suo spirito competitivo che per l’umiltà con la quale si mette in gioco su più fronti, dalla poesia alla danza.