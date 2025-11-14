Assemini città della ceramica ora rappresentata anche attraverso il benvenuto nella rotatoria che si affaccia sulla ss 130: realizzata dagli artisti locali, rappresenta una delle principali identità che contraddistingue da sempre il centro dell’hinterland di Cagliari.

È stata adagiata nel primo ingresso per chi giunge da Cagliari, grande e raffinata la scritta riporta il nome Assemini. Un progetto avanzato da tempo e che ora diventa realtà, un simbolo, insomma, che racchiude l’essenza che da generazioni si tramanda, ossia la capacità di lavorare a mano la ceramica. È il sindaco Mario Puddu che ha pubblicato sui social l’immagine che ha immediatamente fatto incetta di like e consensi.

“La scritta “bellissima” è in realtà una parte di un’opera d’arte, “Assemini”, pensata per dare il benvenuto ai visitatori e diventerà un punto di riferimento per i turisti, specialmente durante l’estate, visto che Assemini si trova vicino a Cagliari” scrive un cittadino.

“Oggi l’emozione mia e dei miei due colleghi è stata grande, vedere la nostra idea concretizzarsi e poter proiettare tanta bellezza al nostro amato paese non ha eguali.

Vi avviso quello che state vedendo ora è niente rispetto a quello che andremo ad installare” spiega l’artista Usai “sarà luce ed armonia per i nostri e vostri occhi, ma sopratutto sarà la bellezza raccontata dalle nostre mani sapienti e dalla sensibilità che l’arte offre con il mondo della Ceramica.

A chi ci crede davvero un grazie grande quanto l’immensità della nostra Cultura ed Identità Asseminese”.