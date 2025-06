Cagliari, rider accoltellato al fast food di via Bacaredda: esplode la guerra delle consegne, ancora violenza in centro. Incredibile episodio questo pomeriggio davanti al Mc Donald’s di via Bacaredda, in pieno giorno: violenta lite tra due rider che sfocia nelle coltellate, sul posto la Polizia. Colpito un ragazzo pakistano al fianco, momenti di grande terrore davanti al locale frequentatissimo dai giovani cagliaritani. Due giovani asiatici (ma non si esclude il coinvolgimento di un terzo, la indagini sono in corso( si sono fronteggiati in pubblico nei pressi del distributore di benzina. Quando uno dei due ha tirato fuori l’arma tagliente ferendo il rivale. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito. Mentre il clima in città sul fronte della sicurezza, dopo il tentato omicidio di ieri notte in via Sassari, sta diventando incandescente.